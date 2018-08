Amt, ecco i cambiamenti di percorsi e capolinea in val Polcevera e a Ponente da lunedì 3 settembre

Genova. Qualche cambiamento da lunedì 3 settembre per alcune linee Amt in val Polcevera e a Ponente. Coinvolte le linee 5, 160, 160/ e 270

La linea 5 (originariamente da piazza Savio agli Erzelli) farà capolinea in via Menotti e non raggiungerà più il capolinea di piazza Savio.

Questo il nuovo percorso. Direzione Sestri: i bus, giunti in via Siffredi, proseguiranno per via Manara, via Hermada, via Puccini (stazione FS), via Soliman, via Menotti (inizio) dove effettueranno capolinea. Direzione Erzelli: i bus, in partenza dal capolinea di via Menotti, proseguiranno per la stessa, transiteranno poi per via Biancheri, via Puccini (stazione Fs), via Albareto, via Pionieri d’Italia, via Melen dove riprenderanno regolare percorso.

La linea 160 effettuerà capolinea in via Dufour e non raggiungerà più il capolinea di piazza Savio. Il nuovo percorso in direzione Cornigliano: i bus, giunti in via Cornigliano, proseguiranno per via Bertolotti, via Minghetti, via Dufour dove effettueranno capolinea. Direzione via dei Sessanta: i bus, in partenza dal capolinea di via Dufour, proseguiranno per la stessa riprendendo regolare percorso.

La linea 160/ effettuerà capolinea in via Dufour e non raggiungerà più piazza Savio. Direzione via dei Sessanta: i bus, giunti in via Cornigliano, proseguiranno per via Bertolotti, via Minghetti, via Dufour dove effettueranno capolinea. Direzione via Rolla: regolare percorso.

Per agevolare l’interscambio con la metropolitana, la linea 270 proseguirà il servizio sul consueto percorso da via Reta a Brin anche in fascia serale, sostituendo la linea 670.

Restano in vigore le limitazioni già attive per le linee bus 7, 8, 63 e 663 che sono attestate a Brin.

Il collegamento tra Pontedecimo e Brin è garantito anche nella fascia serale dalla linea 7, mentre la linea 9 è attiva sul percorso Caricamento – Sampierdarena (fino al 2 settembre capolinea in piazza Montano, dal 3 settembre in via Degola).

Il percorso della linea 63 è diviso in due parti: la prima tratta (63/) collega Pontedecimo a Brin con transito sempre in via degli Artigiani, la seconda (63) effettua il percorso da via Avio a Campi.

Sono attivi i servizi bus aggiuntivi gratuiti in Valpolcevera e a Ponente:

SP da Principe piazza Acquaverde a Sestri Ponente, via Soliman, con transito, in entrambe le direzioni, da stazione FS di Sestri Ponente e Aeroporto (terminal Arrivi); il servizio SP è in vigore tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 20.00; MB da Brin Metro a Bolzaneto, in vigore tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 20.00; FP da Principe (via Fanti d’Italia) a via Fillak, in vigore tutti i giorni dalle ore 5.00 alle ore 22.00.

La metropolitana è gratuita tutti i giorni sulla tratta da Brin a Dinegro. Il servizio diurno della metro è esteso dalle ore 5.00 alle ore 21.30, dal lunedì al sabato, sull’intera rete da Brin a Brignole. Il servizio notturno è invece così gestito: da domenica a giovedì, dalle ore 21.30 alle ore 5.00, è attivo il collegamento tra Brin e Dinegro, dalle ore 5.00 riprende il normale servizio diurno; venerdì e sabato servizio attivo da Brin a Brignole fino all’una di notte e dall’una alle 5.00 collegamento tra Brin e Dinegro. Dalle ore 5.00 riprende il normale servizio diurno. In occasione della partita Sampdoria-Napoli la metropolitana sarà in servizio oltre mezzanotte sull’intera tratta da Brignole a Brin (ultima corsa da Brignole alle ore 00.30).