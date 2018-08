Allerta meteo, il day after. Prosciugamenti in corso a Boccadasse e piazza Palermo

Genova. Questa mattina la squadra di Genova Est è intervenuta a Boccadasse, piazza Nettuno, per il prosciugamento dei locali di un bar. A causa delle intense piogge della scorsa serata la sala ed un locale attiguo risultavano allagati.

Ma non solo: al momento sono in corso le operazioni di svuotamento di un portone, allagato durante gli acquazzoni di ieri, in piazza Palermo.

La città, quindi, si risveglia con la consapevolezza di essere ancora più fragile: ai vecchi problemi si sommano i nuovi. E a risolverli sempre loro, i Vigili del Fuoco.