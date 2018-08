Accecato dalla gelosia, 24enne prende la fidanzata a bottigliate e poi minaccia il suicidio

Genova. Serata movimentata quella di ieri sul lungo argine Polcevera, proprio quella zona osservata speciale dalle forze dell’ordine per via del ponte Morandi. Ma intorno alle 23, in un’area oltre la zona rossa naturalmente, è andato in scena uno psicodramma che ha avuto per protagonista un giovane di 24 anni, poi arrestato.

Il ragazzo, tunisino, ha aspettato che la fidanzata rincasasse dopo una serata passata con le amiche poi, accecato dalla gelosia, ha cominciato a insultarla e, impugnando una bottiglia di vetro, l’ha colpita al volto. Le persone presenti, mentre tentavano di sottrarre la donna dalla furia del fidanzato, hanno subito contattato il 112 richiedendo l’intervento delle volanti.

L’aggressore, regolare in Italia, realizzando che a breve sarebbe intervenuta la polizia, è scappato arrampicandosi sulle impalcature installate a ridosso del condominio in cui risiede la fidanzata, minacciando di suicidarsi buttandosi nel vuoto.

I poliziotti del commissariato Cornigliano, con i colleghi dell’ufficio prevenzione generale, intervenuti nell’immediatezza, dopo essersi assicurati che la ragazza ferita fosse affidata al 118 per il trasporto al pronto soccorso, si sono diretti verso il tunisino per cercare di convincerlo a scendere dalle impalcature.

Grazie all’ausilio di alcuni vigili del fuoco che hanno permesso l’accesso a un appartamento sito all’ultimo piano e all’intervento della guardia medica, gli agenti sono riusciti ad avvicinare il tunisino e lo hanno convinto a non compiere l’insano gesto.

L’uomo, dopo essere stato sottoposto a visita medica presso l’ospedale Galliera, è stato accompagnato negli uffici della questura dove è stato arrestato per il reati di lesioni aggravate e trattenuto in attesa del processo con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

La vittima dell’aggressione è stata successivamente dimessa dal con una prognosi di 30 giorni.