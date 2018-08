Abusivi nell’ex Massoero di via Dino Col, due uomini scoperti dalla municipale denunciati

Genova. L’asilo notturno del Massoero si è trasferito da tempo ma due persone, stranieri, hanno provato comunque a trascorrere la notte in quella struttura.

Ad accorgersene, ieri mattina, gli agenti del secondo distretto di polizia locale che sono intervenuti, su richiesta della direzione Politiche sociali del Comune presso l’ex asilo di via Dino Col, a Sampierdarena, dove in precedenza si trovava l’asilo notturno, chiuso lo scorso mese di maggio.

All’interno due uomini, tunisini, due persone, che sono state accompagnate in questura e identificate. Sono stati denunciati per occupazione abusiva di edificio e per uno dei due, già segnalato per irregolarità relative al soggiorno in Italia, è scattato il decreto di espulsione.