A Rapallo torna lo “sbarazzo”, negozi aperti sino alle 23

Rapallo. Anche quest’anno il Centro integrato di via “CiVediamo a Rapallo” e Ascom hanno collaborato per dar vita all’attesa manifestazione “Sbarazzo”, che avrà luogo venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 agosto (in caso di pioggia la manifestazione si svolgerà all’interno dei negozi e sarà ripetuta in esterno la settimana successiva).

Alcune attività aderenti effettueranno l’orario continuato e molte prolungheranno l’apertura fino alle 23 di venerdì e sabato per permettere proprio a tutti, amanti della tintarella compresi, di andare alla ricerca dell’affare tra le bancarelle allestite all’esterno dei negozi.

I negozi aderenti sono più di 60 e l’offerta è molto varia: abbigliamento sia adulto sia bambino, scarpe per tutte le necessità, oggettistica home e da regalo, cosmesi e profumi, biancheria per la casa e la persona, cartoleria, pelletteria, libri, ottica, audio e video, articoli e attrezzatura per lo sport, valigeria e cappelleria, gioielli e bigiotteria, tessuti e articoli ortopedici e sanitari.