A Marassi spunta una distesa di ombrellini blucerchiati (ma presto potrebbero arrivare quelli del Genoa)

Genova. Gli ombrellini colorati tornano a penzolare sopra le strade della città, ma quelli che sono comparsi nella notte a Marassi hanno dei colori molto precisi. Blu, bianco, nero, rosso: a formare una bandiera della Sampdoria.

L’idea, secondo qualcuno messa in atto in vista dell’esordio stagionale dei blucerchiati al Ferraris, domenica contro il Napoli, è piaciuta ad alcuni e non ad altri. E non solo per questioni di fede calcistica. C’è chi ipotizza, nel quartiere, che presto saranno installati anche degli ombrellini rossoblù e che il tutto possa essere il prologo a un’iniziativa benefica per le famiglie delle vittime di ponte Morandi. Ancora non c’è traccia, però, di comunicazioni ufficiali in tal senso.

Nei giorni scorsi l’installazione dei fili tesi per sorreggere gli ombrelli aveva destato curiosità. Nella notte si è svelato l’arcano. Per ora.