9-10 settembre, a Caricamento la grande festa dei volontari di Protezione civile

Genova. Sabato 8 e domenica 9 settembre, dalle 10 alle 24, in piazza Caricamento si svolgerà la prima edizione del Volunteers Summer Festival, evento dedicato al volontariato di Protezione civile e alla divulgazione dei suoi valori e della sua cultura. Sarà una festa collettiva nel corso della quale le associazioni e il gruppo comunale di protezione civile si apriranno ulteriormente al territorio favorendo aggregazione e socialità e illustreranno tutte le attività che svolgono quotidianamente.

Oltre a partecipare all’animazione – offerta dai volontari dei “Pagliacci della Lanterna” – bambini e adulti potranno cimentarsi in esercitazioni, giochi e altre numerose iniziative fra cui, parete da arrampicata, simulazione Aib (anti incendio boschivo), dimostrazione cinofili, simulazione di ricerca disperso e primo soccorso. La sera poi la piazza si trasformerà in palco: sabato per esibizioni di comici di livello nazionale e domenica per uno spettacolo musicale a cura di dj e Gruppi Musicali; la festa si chiuderà con uno “schiuma party”.

Durante i giorni della manifestazione sarà possibile degustare lo street food gestito interamente dai volontari di Protezione Civile. Il ricavato della festa sarà suddiviso tra tutte le associazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con il Comune di Genova e partecipanti all’evento. Tutti gli artisti coinvolti interverranno a titolo gratuito.

Saranno inoltre presenti con i propri stand Arma dei Carabinieri, Esercito, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, e le seguenti associazioni di volontariato di protezione civile:

Gruppo Genova, ANPAS, Misericordie, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Alpini,Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana,Cavalieri di Malta, AIB Valbisagno, Associvile, Nuova Acropoli, O.E.V.V.F.P.C., R.G.E., V.A.B. Montoggio, V.E.R e CIVES.

In occasione del festival verranno esposti i mezzi e le attrezzature di protezione civile e sarà anche possibile ammirare alcune installazioni progettate nell’ambito del concorso “Street Art – Siamo Tutti Protezione Civile”.

La manifestazione è organizzata dalla Direzione Protezione Civile e dall’Ufficio coordinamento del Volontariato in collaborazione con l’Ufficio Eventi, la Direzione Commercio e la Polizia Municipale del Comune di Genova.

«Questa iniziativa ha l’obiettivo di diffondere i concetti di protezione civile e di cittadinanza attiva – dichiara Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione Civile e alla valorizzazione del volontariato -. Una popolazione cosciente del proprio ruolo e formata sulle azioni da compiere nelle fasi emergenziali, infatti, risulta di supporto e proattiva nei confronti della macchina dei soccorsi».

«Genova è una città ricca di un attivo e fiorente gruppo di persone dedite ai temi della protezione civile – commenta Paola Bordilli, assessore al turismo e commercio -. Questo Festival, alla sua prima edizione, pone quindi una luce ed una attenzione particolare alla nostra città, fa parlare si sé anche dal punto di vista del volontariato e la pone come modello virtuoso di divulgazione e condivisione di buone pratiche. Ringrazio tutti i partecipanti, gli enti coinvolti e chiunque abbia voluto contribuire alla realizzazione della due giorni».

Questo è il programma del “Volunteers Summer Festival”:

sabato 8 settembre

Ore 10.00: apertura stand associazioni e percorsi operativi guidati (parete da arrampicata, simulazione spegnimento incendio, dimostrazione con unità cinofile, simulazione soccorso in emergenza, Truccabimbi);

Ore 10.30 -12.00: Esercitazione interforze gruppi cinofili;

Ore 15.00 -16.00: Esercitazione interforze unità di soccorso;

Ore 18.30: Inaugurazione e intervento delle autorità

Ore 20.00: spettacolo comico.

Domenica 9 settembre

Ore 10.00: apertura stand associazioni e percorsi operativi guidati (parete da arrampicata, simulazione spegnimento incendio, dimostrazione con unità cinofile, simulazione soccorso in emergenza, Truccabimbi);

Ore 10.30 – 12.00: benedizione dei volontari forze di polizia e dei veicoli e esercitazione interforze gruppi cinofili;

Ore 15.00 -16.00: Esercitazione interforze unità di soccorso;

Ore 16.00 – 17.00: Esercitazione interforze gruppi cinofile;

Ore 20.30: inizio serata di musica a cura di dj Fabrizio Valenza – special guest DaniJay, Vocalist Roberto Mantelli, Naim From Tua Madre e Gruppi Musicali;

Ore 22.00: schiuma party.