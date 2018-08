10 agosto, Atp lancia la corriera delle stelle per la notte di San Lorenzo

Genova. Uno dei luoghi “top” per ammirare le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo, tra venerdì 10 e sabato 11 agosto? Almeno in Liguria l’Osservatorio Regionale dell’Antola, che si trova a Casa del Romano. Il centro di osservazione sarà aperto al pubblico nella serata delle Perseidi e Atp Esercizio insieme al Parco dell’Antola hanno messo a disposizione un bus navetta che permette di raggiungere la vetta e l’osservatorio in sicurezza.

Nella notte tra il 10 e l’11 verrà istituito un servizio navetta da Torriglia con andata alle ore 20.45 da Torriglia e alle ore 21.02 da Montebruno, per arrivare alle 21.40 a Casa del Romano.

Il ritorno è previsto un quarto d’ora dopo mezzanotte da Casa del Romano con fermata alle 00.45 a Montebruno e capolinea alle 1.10 a Torriglia i turisti potranno accedere al servizio previa prenotazione al numero 0185/373283 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.

Il pagamento del servizio di 5 euro sarà effettuato direttamente all’autista a bordo bus.