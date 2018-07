Voltri, sorpreso a spacciare hashish ai giardini pubblici: 20enne in manette

Genova. E’ stato sorpreso dagli agenti del commissariato Sestri a spacciare hashish nei giardini pubblici di via don Giovanni Verità a Voltri. Per questo un pusher 20enne italiano è finito in manette. E’ successo ieri sera.

I poliziotti dopo una segnalazione, hanno effettuato un servizio d’osservazione, riuscendo ad individuare il sospettato e ad assistere alla cessione di una dose di stupefacente ad un acquirente in cambio di denaro.

Una volta bloccato il giovane pusher, gli operatori hanno recuperato, oltre alla dose appena ceduta, un ulteriore pezzo di hashish di circa 37 grammi, nascosto in un’aiuola sotto un cespuglio.

Sequestrati inoltre 155 euro in contanti ed un bilancino elettronico, rinvenuto presso l’abitazione del 20enne che questa mattina sarà processato per direttissima.