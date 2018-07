Villa Croce, torna la Silent Disco: pronte oltre mille cuffie per ballare a due passi dal mare

Genova. Torna Silent Disco dei record: quella di Villa Croce a Genova. L’appuntamento è dalle 19 del 15 luglio per un evento che permetterà di ballare dal tramonto fino a notte, immersi nel verde del Parco di Villa Croce con una vista mozzafiato sul mare.

In un luogo unico, senza creare inquinamento acustico e potendo contare su centinaia di cuffie e su tre programmi musicali a propria scelta, firmati dal decano genovese dei dj, Alfredo Biagini.

«Dopo il clamoroso successo di giugno, quando non sono bastate le cuffie per tutti i peresenti, torniamo ad essere protagonisti di un Silent Disco nel parco di un museo, a due passi dalle opere d’arte e in pieno centro, è qualcosa di mai fatto a Genova – dice Simone Sangalli di Momentum Events – sui social il tam-tam è già partito e fa prevedere un record di presenze. Questa volta di cuffie ne abbiamo prenotate mille».

Silent Disco a Villa Croce prevede due opzioni: un’apericena con disco o il semplice noleggio della cuffia. Per tutti le cuffie wireless, tre Dj, tre consolle, tre generi musicali in simultanea: potrete ballare e scatenarvi ascoltando quello che vorrete, quando vorrete, nel rispetto del luogo e dei residenti. Ogni consolle un colore Rosso, Verde, Blu. Un canale è programmato sulla musica rock anni ’80 e ’90, uno sulla musica latina e reggaeton e il terzo su house e deep. Insomma ogni gusto musicale potrà essere accontentato, per un divertimento da vivere immersi nella natura guardando il sole che tramonta sul mare.