Vico Angeli, cerca di “smurare” il sigillo dopo lo sfratto. Fermato dalla polizia

Genova Era stato sfrattato il giorno prima da un appartamento di proprietà di Arte, il cui ingresso era stato murato per impedire occupazioni abusive. Così, nottetempo, per nulla scoraggiato dal nuovo ostacolo, è tornato munito di martello e cacciavite e ha iniziato a praticare dei fori sul muro.

Tuttavia, un colpo maldestro o la scarsa qualità degli attrezzi scelti ha provocato la rottura del martello e un taglio ad un dito della mano, facendolo desistere dai propri propositi. Quando ha provato ad allontanarsi, ha trovato sulla propria strada i poliziotti delle volanti, a cui ha accampato scuse circa la propria presenza sul posto, per poi ammettere le proprie responsabilità di fronte all’evidenza.

Ma quando la vicenda poteva concludersi con una denuncia per danneggiamento aggravato, ecco il tentativo di fuga dell’uomo e la violenta resistenza opposta come riportato dagli agenti.

Per il 33enne è così scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre ad un’ulteriore denuncia per oltraggio.