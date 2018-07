Viale Barnabò Brea, presto un’area destinata alla sgambatura dei cani

Genova. Nella seduta di martedì 24, il Consiglio del Municipio VIII Medio Levante ha deciso per trovare uno spazio in Viale Bernabò Brea da destinare ad un’area sgambatura cani.

La decisione è arrivata con voto unanime: da molto tempo i residenti richiedevano una soluzione del genere, per meglio gestire la convivenza umani-cani, soprattutto visto che la zona è spesso meta di svago anche per i non residenti.

Un comitato di cittadini gestirà l’area, permettendo di sollevare la pubblica amministrazione da oneri di manutenzione.

«Sono oltremodo soddisfatto della fattiva e pronta collaborazione del Municipio seguita alla mia attivazione e segnalazione – spiega il consigliere del Pd Enrico Frigerio, tra gli organizzatori della raccolta firme per l’area cani – ora attendiamo fiduciosi le autorizzazioni e le indicazioni degli uffici preposti, al fine di poter quanto prima realizzare l’area cani. Gli Uffici Comunali del Paesaggio hanno già svolto un primo sopralluogo».