Lungobisagno, modifiche viabilità per sostituzione cavidotto. Dal 23 luglio al 3 agosto

Genova. Alla serata del 23 luglio al 3 agosto sarà vietato il transito veicolare in direzione monte in via Lungobisagno Istria, tratto compreso tra piazzale Parenzo e lo sbocco di via Toti.

I flussi veicolari saranno deviati su via Toti. Per i veicoli provenienti da via Montaldo, all’intersezione con via Bobbio, sarà possibile svoltare verso monte e transitare nell’attuale corsia bus che sarà temporaneamente soppressa durante l’esecuzione dei lavori.

Queste modifiche sono dovute alla necessità di sostituzione di un cavidotto presente nel sedime stradale.

Nel corso della giornata di lunedì 23 luglio, le linee 48, 451, 451/, 480, 482 e 680 modificheranno i percorsi come di seguito indicato.

• Linee 48, 480, 482 e 680

Direzione monte: i bus, giunti all’altezza di piazzale Parenzo, proseguiranno per via Toti, lungobisagno Istria dove riprenderanno regolare percorso. Direzione mare: percorso regolare.

• Linee 451, 451/ (da piazzale Resasco)

I bus, giunti all’altezza di piazzale Parenzo, proseguiranno per via Toti, via Tortona dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 451/ (da piazza Garassini)

I bus, giunti all’altezza di piazzale Parenzo, proseguiranno per via Toti, dove effettueranno capolinea provvisorio in concomitanza della fermata della linea BM all’incrocio con via Tortona. In partenza dal capolinea provvisorio riprenderanno regolare percorso in direzione via Tortona.