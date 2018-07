Via XX Settembre, prova a rubare la bici parcheggiata ma viene sorpreso dai carabinieri

Genova. In via XX Settembre, i Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 31enne originario della provincia di Alessandria.

Il ragazzo, senza fissa dimora in questo capoluogo, con precedenti di polizia, è stato sorpreso a rubare una bici posteggiata in quella via.

La refurtiva è tuttora custodita in attesa di essere riconsegnata al legittimo proprietario. Il 31enne questa mattina sarà giudicato per direttissima.