Via Polleri, uomo investito su strisce pedonali trasportato in codice rosso al San Martino

Genova. Ancora un brutto incidente sulle strade genovesi: un uomo di 65 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

E’ successo in via Polleri, poco dopo le 18: l’uomo ha riportato diversi traumi tra cui un trauma cranico per cui è stato necessario il trasporto d’urgenza al pronto soccorso del San Martino in codice rosso.

Sul posto, oltre al personale medico, la sezione infortunistica della polizia locale, che ha effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente.