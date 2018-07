Via Caprera, scontro moto auto. Centauro 70 enne in codice rosso al San Martino

Genova. Incidente la scorsa notte ad Albaro, precisamente in via Caprera: una moto e una macchina si sono scontrate in prossimità di un incrocio.

Il fatto è avvenuto verso le dieci e mezza, e ad avere la peggio è stato il centauro, un genovese di circa 70 anni, che è stato trasportato in codice rosso al San Martino.

Sul posto gli uomini della polizia locale che hanno fatto i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.