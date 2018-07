Genova. Pochi minuti prima delle 17 un autobus ha preso fuoco mentre transitava in via Cantore.

In pochi secondi le fiamme hanno avvolto il mezzo, un bus della linea 18, che viaggiava in direzione di Sampierdarena, distruggendolo: per fortuna al momento non si registrano feriti.

di 9 Galleria fotografica Bus in fiamme in via cantore









Tutti i passeggeri sono stati fatti evacuare dall’autista che ha bloccato la vettura e aperto le porte, tentando invano di spegnere l’incendio con gli estintori in dotazione.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha domato le fiamme grazie alla schiuma. Una fitta colonna di fumo nero è visibile da gran parte della città. Ripercussioni sul traffico in direzione ponente e, per i curiosi, rallentamenti in direzione centro.