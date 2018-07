Via Barrili, fumo dal vano motore di un bus della linea 48

Genova. Problemi questa mattina poco dopo le 9 per un bus della linea 48 in via Barrili a San Fruttuoso. L’autista dopo aver notato del fumo fuoriuscire dal vano motore del mezzo ha fatto scendere i passeggeri e ha preso l’estintore.

Sul posto anche il terzo distretto della polizia municipale che ha temporaneamente chiuso la strada.

In realtà fortunatamente non ci sono state fiamme – fanno sapere da Amt – il mezzo è stato comunque portato in rimessa per una verifica approfondita.