Vesima, chiazza oleosa e miasmi dal mare. Guardia Costiera allertata

Genova. Una macchia oleaosa e forti odori di idrocarburi sono stati segnalati questi pomeriggio nel mare di Vesima, nel ponente cittadino, presso la spiaggia di Villa Azzurra.

La Guardia Costiera è stata allertata e sta valutando che tipo di intervento effettuare: la segnalazione è partita da alcuni bagnanti, “travolti” dai miasmi portati dal vento.

La macchia in poco tempo è giunta praticamente a riva, spinta della corrente e dal vento. Ancora non note origini e cause dell’eventuale sversamento