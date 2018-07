Vertenza Maugeri, domani presidio e volantinaggio davanti alla struttura

Genova. Si rivolgeranno anche ai cittadini le lavoratrici e i lavoratori dell’Istituto Clinico Scientifico Maugeri di Genova Nervi che domani mattina effettueranno un presidio e un volantinaggio di protesta davanti alla struttura.

Dal 1° luglio la direzione generale del Maugeri ha deciso, in modo unilaterale, di non rispettare gli accordi sottoscritti da parte delle organizzazioni sindacali in merito agli arretrati contrattuali del Contratto Sanità Pubblica.

Per Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e gli addetti: “tutto questo è inaccettabile e le lavoratrici e i lavoratori vogliono continuare a garantire l’eccellenza dei servizi finora erogati dalla ex Fondazione Maugeri”.