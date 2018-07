Vacanze rimandate di qualche ora per i passeggeri della Moby per la Corsica, traghetto fermo a cause tecniche

Genova. Un problema tecnico ha impedito a un traghetto della compagnia di navigazione Moby di compiere il collegamento con la Corsica (Genova-Bastia) previsto questa mattina alle 8. La nave era la Moby Zaza.

Il gruppo Onorato, proprietario della compagnia Moby, ha riprotetto tutti i passeggeri su traghetti in partenza per la Corsica dai porti di Nizza, Livorno e Savona.

Tutti partiranno per Bastia in giornata, fa sapere la compagnia, alcuni sono già partiti. La Moby, seguendo le procedure europee previste in questi casi, provvederà a limitare il disagio con rimborsi o agevolazioni. “La compagnia Moby e il gruppo Onorato armatori si scusano con i passeggeri”, si legge in un comunicato ufficiale.