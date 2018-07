Università, attivato sportello Infopoint in piazza della Nunziata. Tutte ciò che serve sapere per scegliere il nostro ateneo

Genova. Per facilitare l’iscrizione, l’Università di Genova mette a disposizione di tutte le future matricole, lo sportello InfoPoint attivo da oggi 16 luglio al 20 settembre 2018, a Palazzo Belimbau in Piazza della Nunziata, 2, uno dei 42 palazzi iscritti ai Rolli di Genova Patrimonio dell’umanità UNESCO.

L’InfoPoint UniGE è un servizio ideato e realizzato per garantire agli utenti un’informazione orientativa specifica, utile per la scelta del corso di laurea e per facilitare le procedure di immatricolazione e attivazione della carriera accademica.

Si rivolge a giovani appena diplomati, a chi si avvicina per la prima volta all’università ma anche a chi ha concluso un corso di studio universitario e intende proseguire la carriera accademica o vuole riprendere gli studi dopo un’interruzione.

L’InfoPoint accoglie anche gli studenti internazionali che scelgono di studiare a Genova.

Personale UniGe specializzato, con il supporto dei tutor di accoglienza, guida gli studenti con informazioni sui corsi, sulle procedure di immatricolazione, sui servizi, sulla contribuzione studentesca, borse di studio e benefici, sulle procedure per gli studenti internazionali.