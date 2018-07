Genova. Si sono concluse ieri, sabato 14 luglio, le finali del campionato Under 17 maschile. Ad ospitare la final eight è stata la piscina genovese di Albaro.

I padroni di casa del Genova Quinto B&B Assicurazioni hanno ottenuto un ottimo terzo posto finale, frutto di quattro successi e due sconfitte.

Rivediamo, nell’ordine, com’è andato il cammino della società biancorossa.

Il girone di prima fase.

Esordio difficile: i biancorossi, che erano partiti con il piglio giusto andando sul 2-0 contro il Posillipo, alla fine si sono dovuti arrendere 11-6 ai campani.

Genova Quinto – CN Posillipo 6-11

(Parziali: 2-2, 1-4, 2-2, 1-3)

Genova Quinto: Calabresi, Tacchella 1, Salvarezza, Villa 1, Gilardo 1, Corrado, Navone 2, Villani, De Micheli, Pensa, Baldineti 1, Cognatti, Noli. All. Luccianti.

CN Posillipo: Pezzullo, Iodice 3, Silipo, Pane 1, Orlandino, Franco, Parrella 1, Silvestri 4, Santangelo, Ricci 2, Napolitano, Parrella J., Damiano.

Arbitri: Severo e Baretta.

Dopo la sconfitta nella partita inaugurale della final eight, il Genova Quinto B&B Assicurazioni centra il primo successo nella seconda sfida, superando la Rari Nantes Salerno 14-9.

Rari Nantes Salerno – Genova Quinto 9-14

(Parziali: 3-4, 1-2, 3-5, 2-3)

Rari Nantes Salerno: Milione, Mazzariello, Polichetti, Monetti, Orio 1, Lauria, Longo 1, Ragosta 2, Carrella 2, Fortunato 2, Russo, Malandrino 1, Paglietta. All. Scotti Galletta.

Genova Quinto: Calabresi, Tacchella 2, Salvarezza, Villa, Gilardo 3, Corrado, Navone 1, Villari, De Micheli, Pensa 1, Baldineti 2, Cognatti 4. All. Luccianti.

Arbitri: Nicolai e Carmignani.

Secondo successo per i biancorossi. Con questa vittoria sul Brescia i ragazzi di mister Luccianti chiudono il girone al secondo posto, accedendo ai quarti di finale.

AN Brescia – Genova Quinto 7-8

(Parziali: 4-3, 1-2, 1-1, 1-2)

AN Brescia: Soloni, Pea, Giannotti, Laurini, Casanova, Balzarini 1, Garozzo M. 2, Gianazza 2, Garozzo G. 1, Ranzanici, Margotti 1, Rivetti, Di Martino.

Genova Quinto: Calabresi, Tacchella, Salvarezza, Villa, Gilardo 1, Corrado, Navone 3, Villari, De Micheli, Pensa, Baldineti, Cognatti 4, Noli. All. Luccianti.

Arbitri: Magnesia e Nicolei.

I quarti di finale

Grazie alla vittoria per 6-5 ottenuta sul Bogliasco Bene, i biancorossi approdano alla semifinale.

Genova Quinto – Bogliasco Bene 6-5

(Parziali: 2-1, 1-2, 3-1, 0-1)

Genova Quinto: Calabresi, Tacchella 2, Villa 1, Salvarezza, Gilardo 1, Corrado, Navone, Villari, De Micheli, Pensa 1, Baldineti 1, Cognatti, Noli. All. Luccianti.

Bogliasco Bene: Di Donna, Pellerano 1, De Windt, Gottardi, Ferrero 3, Bini, Congiu, Cossu 1, Guidi, Degl’Innocenti, Puccio, Cocchiere, Congiu. All. Gambacorta.

La semifinale

Semifinale amara per i genovesi. I biancorossi si sono dovuti arrendere 6-3 alla Rari Nantes Savona, una delle maggiori pretendenti al titolo alla vigilia della kermesse.

Rari Nantes Savona – Genova Quinto 6-3

(Parziali: 4-1, 1-0, 0-0, 1-2)

Rari Nantes Savona: Darold, Grossi 3, Maragliano, Zunino, Boggiano, Patchaliev, Ghillino 1, Giovannetti, Bertino, Ricci, Taramasco 2, Caldieri, Marano.

Genova Quinto: Calabresi, Tacchella 2, Salvarezza, Villa, Gilardo, Corrado, Navone, Villari, De Micheli, Pensa, Baldineti 1, Cognatti, Noli. All. Luccianti.

Arbitri: Carmignani e Severo.

La finale 3°/4° posto

A distanza di un paio di settimane dalla gara che ha sancito la promozione in Serie A1 della prima squadra, lo Sporting Club Quinto torna a fare festa alle Piscine di Albaro. Questa volta i motivi per brindare arrivano dagli Under 17, che battendo 9-3 la Rari Nantes Salerno hanno conquistato il terzo posto alla final eight, alle spalle solo del Posillipo e della Rari Nantes Savona.

Genova Quinto – Rari Nantes Salerno 9-3

(Parziali: 3-0, 2-1, 1-2, 3-0)

Genova Quinto: Calabresi, Tacchella 3, Salvarezza, Villa 1, Gilardo, Corrado, Navone 1, Villari, De Micheli, Pensa, Baldineti 4, Cognatti, Noli. All. Luccianti e Bittarello.

Rari Nantes Salerno: Milione, Barela, Polichetti, Monetti 1, Orio 1, Lauria, Longo, Ragosta 1, Carrella, Fortunato, Russo, Malandrino, Paglietta. All. Scotti Galletta.

Arbitri: Baretta e Magnesia.