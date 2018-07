Under 17 femminile: Rapallo, bronzo con un po’ di rammarico

Rapallo. Medaglia di bronzo per il Rapallo Pallanuoto alle finali nazionali del campionato Under 17 femminile. Le gialloblù sono salite sul terzo gradino del podio dopo aver avuto la meglio nella “finalina” giocata ieri mattina contro la Rari Nantes Florentia con un netto 14-3 (parziali 2-1, 6-1, 3-1, 3-0; reti per il Rapallo di De Carli 1, Giustini 7, Cabona 2, Gagliardi 3, Cò 1). Primo posto per il Bogliasco Bene, seconda classificata la Pallanuoto Trieste.

Il cammino delle gialloblù nella final eight, ospitata dal centro federale Bianchi” di Trieste, era iniziato in discesa, con il primo posto nel girone 2 in virtù delle vittorie, nell’ordine, su Varese Olona Nuoto (12-3), Roma Vis Nova (5-19) e L’Ekipe Orizzonte (6-8).

Mercoledì mattina, le gialloblu di Anett “Netti” Gyore hanno superato nei quarti di finale il Volturno Sporting Club: 12-7 il finale (3-4, 3-0, 4-2, 2-1 i parziali), risultato che ha consentito a Gaetti e compagne di approdare in semifinale contro le padrone di casa del Trieste. Semifinale che sembrava mettersi bene per le liguri, con la finalissima nel mirino: al termine del terzo tempo il tabellone segna 5-2 per il Rapallo, poi qualcosa cambia. Il quarto tempo è tutto a tinte biancoblù, Trieste recupera il gap e va ad aggiudicarsi il match, 5-7 il finale.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma è in parte riscattata dal terzo posto che conferma l’ottimo trend degli anni precedenti e porta sul podio l’ennesima formazione giovanile rapallesi.

“È un sorriso un po’ amaro, resta il rammarico per quegli ultimi sette minuti nella semifinale contro Trieste ma va bene così: siamo tra le prime tre squadre in Italia ed è una grande soddisfazione – commenta il tecnico Gyore -. Nei prossimi giorni proseguiremo il lavoro in vista delle semifinali Under 15 (in programma il 14 e 15 luglio) e delle finali nazionali del campionato Under 19 (che si giocheranno a fine luglio proprio a Rapallo)”.

Ed ecco la rosa del Rapallo Pallanuoto, medaglia di bronzo alle finali nazionali del campionato Under 17 femminile 2018: Alessia Gaetti (capitano), Alessia De Carli, Michela Simeone, Ilaria Cortili, Vittoria Costigliolo, Veronica Giavina, Sofia Giustini, Benedetta Cabona, Gaia De Salsi, Gaia Gagliardi, Francesca Cò, Alessia Antonucci, Elisa Bianco. All. Anett Gyore.