Con un coltello a serramanico in Via Gallino, denunciata dai Carabinieri

Genova. Stava camminando intorno all’1 di sabato notte nel quartiere di Pontedecimo, in Valpolcevera, con un coltello a serramanico nascosto nella borsetta ma è “incappata” nei carabinieri della stazione di Campomorone, che l’hanno denunciata.

La donna, una 52enne, nata nell’imperiese ma residente a Genova, pregiudicata, è stata fermata in Via Gallino, a seguito di un controllo, è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico, che è stato sequestrato.

Per la donna è scattata la denuncia, in stato di libertà per “porto di armi od oggetti atti ad offendere”.