Un’ “Ape” nei mercati comunali di Genova per raccontare i “super-controlli” del mercato ortofrutticolo di Bolzaneto

Genova. Da ormai quattro anni i grossisti del Mercato ortofrutticolo di Genova, a Bolzaneto, applicano ai loro prodotti una serie di controlli speciali per affinare lo standard di sicurezza alimentare, la tracciabilità della merce e l’eventuale presenza di fitofarmaci o agenti chimici. Per diffondere la conoscenza di queste procedure tra i consumatori arriverà a Genova, in cinque mercati rionali, l’Ape di “Sicuramente Fresco”.

Nel corso delle mattinate, dalle 8 alle 12, con il supporto informativo degli operatori dei diversi mercati coinvolti, saranno realizzati esempi di analisi dei prodotti e spiegazioni alla clientela su come vengono effettuati i campionamenti dei prodotti al Mercato di Genova.

“Con questa iniziativa promozionale – afferma l’assessore comunale al Commercio Paola Bordilli – si raggiunge l’obiettivo di un’educazione al consumo in realtà simbolo come i mercati rionali, luoghi di applicazione concreta di pratiche virtuose per tutta la filiera dell’ortofrutta”. Il progetto, al quale hanno aderito tutti gli operatori soci del consorzio Comag operativo a Bolzaneto, è realizzato in collaborazione con Fedagromercati Ascom Confcommercio e Rete Mercati.

“Con Sicuramente Fresco – spiega il presidente della Società gestione mercato Stefano Franciolini – i dettaglianti possono garantire che ciò che vendono è sicuro e svolgere un’azione di educazione al consumo”.

Il tour dell’Ape di Sicuramente Fresco è in programma giovedì 5 luglio al mercato in Piazza Scio, martedì 10 luglio al mercato in via Corradi a Sestri Ponente, giovedì 19 luglio Mercato Orientale, giovedì 26 luglio mercato in via Romagnosi, martedì 31 luglio mercato di Certosa.

“La cura degli operatori del mercato ortofrutticolo e della Sgm nell’aver istituito un ulteriore protocollo di controlli sulle merci – dice il presidente della Camera di Commercio Paolo Odone – ci aiuta a promuovere i nostri negozi di vicinato in un momento certamente non facile”