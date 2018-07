E’ ufficiale: presto Recco avrà il suo belvedere Luigi Tenco

Genova. E’ di questi giorni l’accoglimento da parte della prefettura di Genova della richiesta, avanzata dalla giunta comunale di Recco, di intitolare il Belvedere soprastante la rimessa per barche a Luigi Tenco.

Sono in via di ultimazione i lavori della passeggiata a mare, lato Levante, e, come già preannunciato, a raggiungimento degli stessi, l’amministrazione comunale procederà alla cerimonia di intitolazione del Belvedere al cantautore considerato uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano e il principale protagonista dell’importante rivoluzione del mondo della canzone degli anni Sessanta.

Luigi Tenco ha abitato a Recco, sul poggio della Bastia, nella casa di famiglia “La Torre”, insieme alla mamma Teresa, al fratello Valentino e alla famiglia di lui. Appassionato di immersioni subacquee, nei luoghi che oggi vengono a lui intitolati, Luigi Tenco ha sviluppato molti pensieri e tante frasi profondamente poetiche che si ritrovano nelle sue canzoni e nelle sue melodie.

Recco renderà omaggio a Lui, alla sua grande sensibilità, generosità, vivacità, ma anche al grande rispetto che nutriva verso i luoghi e le persone di questo angolo della Liguria, intitolandogli uno dei luoghi più evocativi del nostro Lungomare.