Tuffi, Master: Nuotatori Genovesi ancora campione d’Italia

Genova. Sono sei le volte consecutive in cui la Nuotatori Genovesi vince la classifica per società ai campionati italiani di tuffi, categoria Master: sei straordinari scudetti. E non ce n’è per nessuno: 303 punti contro i 150 e poco più della diretta avversaria, il Mantova.

Gioia e soddisfazione da parte di tutto lo squadrone, di ritorno da Colle Val d’Elsa dove si sono tenuti gli Italiani estivi. Bottino importante: in totale venti medaglie categoria Master di cui nove ori, quattro argenti, sette bronzi a cui si aggiungono tre medaglie di bronzo per la categoria Propaganda.

Da segnalare ancora l’oro dai tre metri di Beppe La Magna e Marco Scagliola che vince anche l’oro nella piattaforma sincro con il campione del mondo Priori; l’argento di Rialdi da tre metri; bronzo Pierini dalla piattaforma.

Il commento dell’allenatore atleta Beppe La Magna: “Vittoria di larga misura della squadra. Tutti migliorati tecnicamente e con nuovi tuffi di maggior difficoltà. I nuovi arrivati hanno esordito superando sia lo scoglio dell’emozione della prima gara sia la difficoltà di esordire nel campionato italiano. Un applauso alla Pierini che anche se tuffatrice ai tempi di Giovanna Marchi, ha esordito col titolo sincro misto da 10 metri in coppia con Scagliola e con due bronzi nelle gare individuale. Il nostro è un grande gruppo, affiatato, vincente e divertente“.