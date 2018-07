Truffa online: si fa mandare i soldi, ma non consegna la merce, denunciato dai carabinieri

Rapallo. Aveva messo su un sito di e-commerce un annuncio in cui vendeva quattro cerchi in lega. Si era fatto accreditare dall’acquirente 350 euro con un bonifico postale, ma non aveva mai inviato la merce.

La segnalazione ai carabinieri aveva messo in moto il sistema per rintracciare il truffatore, che è stato trovato: si tratta di F.P. 34 anni, residente in provincia di Torino, celibe, nullafacente, con pregiudizi di polizia.

Per lui una denuncia per truffa.