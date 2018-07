Trasporto pubblico, 12 mila passeggeri in metro per la serata Costa

Genova. Piace molto la metropolitana notturna ai genovesi che nella serata di ieri, per la grande festa Costa, l’hanno scelta in 12.000 utilizzando le 41 corse programmate dalle 21.00 fino alle due di notte.

Numeri importanti quelli messi in campo da AMT. Per rispondere al notevole afflusso di passeggeri dalle 21.00 è stata intensificata l’offerta di corse della metro, quasi raddoppiate rispetto al servizio programmato: 41 le corse organizzate dalle 21.00 a fine servizio.

45.000 le persone trasportate complessivamente nella giornata di ieri dalla sotterranea genovese, contro le 15.000 medie di un giorno festivo.

Utilizzatissimi anche i collegamenti speciali effettuati con i bus per tutta la sera lungo le direttrici principali. Raddoppiati i servizi rispetto alle corse previste, 16 bus in più rispetto al consueto programma serale.

L’Amministratore Unico di AMT, Marco Beltrami, commenta i dati: “La giornata di sabato è stata una festa per la città e AMT è fiera di aver dato il suo contributo. Navette speciali, linee deviate ma funzionanti perfettamente e soprattutto il grande servizio della metropolitana. AMT è pronta a sostenere la voglia di muoversi con i mezzi pubblici dei genovesi nei grandi eventi”.

“Una grande festa per Genova e per i genovesi – dichiara Stefano Balleari Vicesindaco e Assessore alla Mobilità – AMT ha fornito un grande servizio che ha permesso a migliaia di cittadini di godersi una giornata e una serata indimenticabili Lo spiegamento di mezzi e di aumento di servizi ha permesso di muoversi senza problemi di parcheggio per arrivare in centro. Un ringraziamento particolare a tutti i lavoratori di AMT che ci hanno permesso di raggiungere questo importante risultato e che hanno confermato quanto i genovesi siano legati a questa azienda”.