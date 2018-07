Traghetti e container, i rallentamenti del nodo di San Benigno bloccano le autostrade

Genova. Nulla di nuovo: la grande concentrazione di arrivi e partenze estive per il porto di Genova stanno mandando in tilt la viabilità urbana nella zona di San Benigno.

Gli arrivi del primo pomeriggio hanno riversato centinaia di mezzi nelle strade genovesi, raggiunte da altrettante centinaia di autovetture di chi da Genova parte per le isole. Il risultato è che la viabilità delle autostrade in uscita a Genova è appesantita da rallentamenti e code.

Colpite sono la A7 e l’A10, che vedono in queste ore diversi incollonnamenti soprattutto ai bivi e negli svincolo. Il caldo non aiuta: un pomeriggio infernale per chi si trova in macchina, e per chi respira l’aria della città.