Tragedia sfiorata a Castelletto, albero crolla su Corso Paganini

Genova. Un tonfo fortissimo e molta paura ma, fortunatamente, nessun ferito, questo pomeriggio, in Corso Paganini, nel quartiere di Castelleto, dove è caduto un grosso albero. Solo per una casualità, infatti, nonostante la strada sia una delle arterie centrali di circonvallazione a monte in quel momento non passava nessuno.

Ad accorgersi del fatto, intorno alle 16, alcuni residenti della zona che hanno sentito il forte rumore e, dopo aver visto l’albero caduto che ha bloccato una delle carreggiate, hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale, e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e hanno tagliato l’albero, liberando la strada.