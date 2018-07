The Harvest, il docu-film alla “Bollywood” che racconta lo sfruttamento degli stranieri nelle coltivazioni italiane

Genova. Arriva a Genova “The Harvest”, il primo docu-musical che racconta lo sfruttamento dei lavoratori stranieri nella produzione agroalimentare italiana.

Il film, che che per la prima volta, unisce il linguaggio del documentario alle coreografie delle danze punjabi, raccontan l’umiliazione dei lavoratori sfruttati dai datori di lavoro e dai caporali.

Due storie che si intrecciano nell’arco di una giornata, dalle prime ore di luce in cui inizia il lavoro in campagna alla preghiera serale presso il tempio della comunità. Un duro lavoro di semina, fatto giorno dopo giorno, il cui meritato raccolto, tra permessi di soggiorno da rinnovare e buste paga fasulle, sembra essere ancora lontano.

Protagonista della storia Gurwinder, originario del Punjab: da anni lavora come bracciante delle serre dell’Agro Pontino. Da quando è arrivato in Italia, vive insieme al resto della comunità sikh in provincia di Latina.

La sua storia si intreccia con quella di Hardeep, indiana con accento romano, mediatrice culturale. Lei, nata e cresciuta in Italia, cerca il riscatto dai ricordi di una famiglia emigrata in un’altra epoca, lui è costretto, contro le norme del suo stesso credo, ad assumere metanfetamine e sostanze dopanti per reggere i pesanti ritmi di lavoro e mandare i soldi in India. Il tutto colorato e raccontato anche grazie allo stile “Bollywood”, che rende quest’opera un esempio unico nel panorama delle produzioni cinematografiche italiane.

La proiezione è stata organizzata dal Laboratorio Buridda: giovedì 12 presso lo spazio di Corso Montegrappa, dalle 19, dopo l’aperitivo in giardino. L’ingresso è libero.

Giovedì 12 Luglio vi aspettiamo in Buridda per un aperitivo in giardino e la prima proiezione cittadina del docufilm “The Harvest”.