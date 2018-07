Genova. Torniamo al rifugio Sherwood, in Val Bisagno, per la nostra rubrica di adozioni di cani e gatti abbandonati #portamiacasa. Ecco Greta e Tesoro, i dolcissimi protagonisti di oggi.

Greta è una giovane meticcia di poco più di due anni ospite a Sherwood da sette mesi. Prima di arrivare al Rifugio, vagava con un branco di cani in Sicilia. Individuata da alcuni volontari, è stata portata al canile di Finale Ligure dove, a causa di un esubero, è stata trasferita a Sherwood. Ama giocare con gli altri cani, sia maschi che femmine. Greta è molto dinamica e vivace: le piace fare le corse sui prati ed esplorare le varie zone del Rifugio. È un cane molto ubbidiente: appena la chiami arriva e, infatti, difficilmente è portata al guinzaglio all’interno dello Sherwood. Segue fedelmente chi la accompagna e, se si allontana per fare una corsa o per seguire qualche odore, torna sempre indietro.

Foto 2 di 2



Purtroppo Greta deve avere avuto qualche esperienza negativa con l’essere umano: quando arriva qualcuno che non conosce, per paura, lo respinge abbaiando. Fortunatamente, però, è molto semplice farle superare questa diffidenza iniziale: al contrario di altri cani, con cui possono volerci mesi, dopo un paio di volte che Greta vede una persona, possibilmente fornita di qualche snack che soddisfi la sua golosità, il muro si abbatte.

E così, ci si ritrova di fronte a una cagnolona bella e fiera come una leonessa, curiosa, vitale e desiderosa di ricevere coccole che richiede dolcemente dando la zampina.

Cerchiamo qualcuno che voglia intraprendere un percorso di conoscenza e che possa creare con Greta un bellissimo rapporto di amore, fedeltà e fiducia.

Si affida chippata e sterilizzata.



Tesoro è un incrocio volpino di circa 7 anni e mezzo che per anni è vissuto nel calore di una casa con un compagno umano a cui era devoto. Purtroppo, il suo proprietario, ormai anziano, lo ha lasciato e così, tre anni e mezzo fa, si è ritrovato a Sherwood. Nonostante tutto l’amore che riceve al Rifugio dai volontari, la mancanza di una casa e di una famiglia è forte. Tesoro esce spesso con cani femmine e alcuni maschi tranquilli; nonostante ciò, predilige la compagnia delle persone.

Per Tesoro occorre una persona paziente, presente e coraggiosa… da buon volpino, dietro al suo tenero aspetto, nasconde un bel caratterino! Le persone che non conosce, possono tranquillamente coccolarlo e ingraziarselo con dei succulenti biscottini, ma solo con chi instaura un rapporto profondo permette una confidenza superiore. Avendo sempre avuto come punto di riferimento un solo proprietario, crea dei rapporti molto esclusivi e simbiotici. Per questo motivo, occorre un lungo percorso di conoscenza prima di ottenere delle grandi soddisfazioni da Tesoro.

È un cagnolino abituato alla città, senza alcun tipo di inibizione: spesso accompagna i volontari al ristorante, partecipa alle nostre iniziative come mascotte e conosce già l’ambiente domestico dove, però, non ama stare da solo.

Per questo cerchiamo per Tesoro una persona che desideri letteralmente un compagno di vita con cui trascorrere le giornate, che abbia tempo libero, determinazione e voglia intraprendere una sfida con esito positivo assicurato!

Si affida vaccinato e chippato.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento per conoscere i nostri ospiti, chiamate il numero 349 71 82 222; vi aspettiamo presso il Rifugio Sherwood – NoiRandagi Onlus, Via Bavari 37 R.