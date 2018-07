Tennis, si è concluso il Memorial Piovera: i vincitori

Genova. Nella giornata di giovedì 19 luglio si è concluso il 23° Memorial Piovera, torneo tennistico giovanile organizzato dal Cus Genova. Erano quattro i tabelloni in programma: Under 12, Under 14 e Under 16 maschili e Under 16 femminile. Le sfide si sono tenute sui campi campi da tennis della sede del Cus Genova, in via Monte Zovetto.

Il torneo ha registrato un ottimo numero di iscrizioni, con circa cinquanta partecipanti. Nel tabellone Under 12 maschile si sono dati battaglia i due favoriti Alberto Ciarapica e Pietro Tiberio Traverso, con la vittoria del primo per 6-3 6-4.

Nel tabellone Under 14 c’è stata la sorpresa Matteo Ferri. Il 4.2 è infatti riuscito ad aggiudicarsi il torneo partendo dalle retrovie e superando in finale il 4.1 Tommaso Di Pietro, annullando perfino due match point al tie-break nel terzo set. Successo ottenuto con il risultato di 3-6 7-6 11-9.

Per quanto riguarda l’Under 16 maschile la vittoria è andata al favorito Angelo Chiappa. Unico 3.4 presente, in finale per lui è arrivato un successo contro il 3.5 Carlo Bandelloni con il punteggio di 6-2 6-3.

Nell’unico tabellone femminile in finale si sono date battaglia due cussine: da un lato la 3.5 Arianna De Negri, dall’altro la 4.2 Beatrice Majorana. Vittoria per la prima con il risultato di 6-4 6-2.

Come detto, quella appena conclusasi era la 23ª edizione del Memorial Piovera. Presente anche la sorella di Paolo Piovera, ragazzo cui è intitolato il torneo, mancato tragicamente in incidente 23 anni fa. Per il primo anno è stato dedicato alle giovanili e, visto il buon successo, ci si augura nel futuro di aumentare il numero degli iscritti.