Tennis, fasi finali di macroarea ad Alassio e a Genova

Genova. Partono le fasi finali di macroarea. Si gioca da oggi fino a domenica 22 luglio e la Liguria è in vetrina sia sul campo che a livello organizzativo.

Il Park Genova e il TC Hanbury Alassio ospitano le finali macroarea nord-ovest rispettivamente delle categorie Under 16 maschile e Under 14 femminile.

A Genova il Park, che può schierare Lorenzo Musetti reduce dai quarti a Wimbledon Juniores, è inserito nel girone C e se la vedrà con Polisportiva Curno e TC Piazzano, mentre il TC Finale è inserito nel girone D con Sisport, Motonautica Pavia e TC Lecco.

Ai nastri di partenza del macroarea Under 14 femminile di Alassio ci sono invece nel girone C TC Genova e Break Point Savona (completano il gruppo Piazzano e Mongodi), e nel girone D il TC Vado, con i bergamaschi della Scuola Tennis Gigi, il Match Ball di Cuneo e il Ceriano.

Molti altri circoli liguri sono impegnati fuori regione. Tre squadre femminili Under 16 infatti giocano sui campi della SC Varese: si tratta di TC Finale, Break Point Savona e Park Genova. Il Finale è nel raggruppamento C con Parabiago, Sporttrend e Country Club Cuneo, mentre gli altri due circoli liguri sono nel girone D assieme a Milago e Omegna.

I ragazzi Under 14 di TC Genova e Park Genova sono ai nastri di partenza del marcoarea congiunto al TC Saluzzo e al Verzuolo; i biancorossi in girone con Stampa Sporting Torino, Time Champion e Junior Milano, mentre il Park affronta TC Milano Bonacossa, Green Park e Sisport.

Infine gli Under 12. I ragazzini di Luniriver (girone C con Villasanta, Quanta sport e TC Valentino) e Park Genova (Ceriano, Indoor Club e il Poggio Agrisport) giocano al Poggio Agrisport di Poirino, mentre le ragazzine pari età di Lubrano Tennis Academy e Finale sono all’ESC di Brescia, le prime in gruppo C con Bonacossa, Area Academy e Sporting Borgaro, le ponentine con DLF Alessandria, Junior Milano e Mongodi.

Di seguito la composizione delle squadre liguri in campo.

Under 12 maschile

Luniriver: Giulio e Filippo Albani, Leonardo Emanueli e Filippo Dicasale

Park Tennis: Guglielmo Verdese, Alessandro Fossati, Francesco Motto

Under 12 femminile

Lubrano Tennis Academy: Emma Peretti, Camilla Poggi

TC Finale: Lucia Gaio, Ludovica Penna, Vittoria Oliveri, Martina Gramaticopolo

Under 14 maschile

TC Genova: Giorgio Gai, Tommaso Rosina, Giovanni Rozzi, Adriano Barbaro, Curzio Manucci

Park Tennis: Nicola Musso, Nicolò Lippolis, Daniele Luigi Maccario

Under 14 femminile

Break Point: Chiara Carbone, Cecilia Manitto, Matilde Revelli, Margherita Viglietti

TC Vado: Vittoria Baccino, Giada e Ambra Causa

TC Genova: Denise Valente, Vittoria Gibello, Lucia Tognoni, Carola Dulio

Under 16 maschile

Park Tennis: Lorenzo Musetti, Tommaso Lippolis, Carlo Magnani, Raffaele Tortori Donati

TC Finale: Alessandro Critelli, Biagio Gramaticopolo, Andrea Valle

Under 16 femminile

TC Finale: Rebecca Bonello, Valentina Parodi, Micol Severi

Park Tennis: Ginevra Parentini Vallega Montebruno, Camilla Fassio, Giulia Dolce

Break Point: Federica Pasquali, Matilde Manitto, Livia Beltramea