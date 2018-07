Tamponamento sulla A10, code tra Arenzano e Pra’: camionista incastrato nella cabina di guida

Genova. Un incidente sulla autostrada A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova sta provocando oltre 7 chilometri di coda.

All’altezza del chilometro 10, intorno alle 17e30, un camion è rimasto coinvolto in un tamponamento con altri veicoli. Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco chiamati perché il conducente dell’autocarro non riusciva a uscire dalla cabina di guida. L’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Voltri.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. In coda molti turisti che stanno raggiungendo Genova per imbarcarsi sui traghetti. Il traffico è in aumento anche sulla viabilità ordinaria, sulla Aurelia.