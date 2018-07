Superenalotto, a Rapallo un 5 da oltre 39 mila euro

Rapallo. È stata giocata in una tabaccheria in via Mameli la schedina che ha centrato il 5 al Superenalotto. Sfiorato il Jackpot, che nel frattempo ha raggiunto i 15,8 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia.

In Liguria, riferisce l’agenzia Agipronews, il 6 non è mai stato centrato.