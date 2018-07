Sul monte Cornua torna Parteciparty, attesi in 5000 per la decima edizione del rave “per bene”

Genova. Il 14 luglio il monte Cornua (Sori) ospiterà la decima edizione del ParteciParty, appuntamento diventato una tradizione per migliaia di giovani provenienti da tutta la Liguria. In occasione della decima edizione l’evento si presenta come un vero e proprio festival: musica dal tramonto all’alba, ospiti di rilievo, un’area stand con proposte eno-gastronomiche locali e il patrocinio del Comune di Sori.

La musica inizierà alle 21, ma gli organizzatori suggeriscono di arrivare anche prima per avere la possibilità di cenare nella cornice del monte al tramonto e non rischiare di parcheggiare troppo distante. Daranno il via alle danze i ragazzi del gruppo genovese Lemon Label, a seguire i milanesi Mas Beat e i Dj scuola Parteciparty che precederanno gli ospiti Lion D e Attila Muzic, due promettenti rivelazioni della scena reggae italiana. Infine la parte più movimentata della serata con ritmi elettronici e il ritorno dei Dj di casa.

Per raggiungere più facilmente la festa è stata attivata un’apposita convenzione con Radio Taxi a tariffe fisse; inoltre, la possibilità di campeggiare in loco, permetterà alle persone di non mettersi alla guida stanchi dalle troppe ore di festa. Tutte le norme di sicurezza in materia di grandi eventi, sono state scrupolosamente rispettate dagli organizzatori della serata che hanno previsto un presidio fisso della Croce Bianca genovese e dei Vigili del Fuoco, un rodato servizio di sicurezza durante tutta la manifestazione e la collaborazione con ditte specializzate per lo smaltimento ecologico dei rifiuti.

Partner storici della manifestazione sono Birra Dab e BeeBad mentre ospiti dell’area stand sono Mescite Genova con i suoi vini sfusi, Bastaunpocodizucchero per dolci tentazioni di una giovane cake designer genovese, Mr Big con i suoi hamburger direttamente dai vicoli e un camioncino di porchetta che ogni anno riscuote grandi successi.

5.000 persone hanno partecipato alla festa nell’edizione 2017. “Sono passati anni da quando abbiamo fondato l’Associazione Culturale ParteciParty – dice Giovanni Bonometto, project manager dell’evento – al tempo eravamo studenti, oggi nonostante lavoriamo tutti tra l’Italia e l’estero ci ritroviamo ogni estate per ricordare ai genovesi che per divertirsi basta rimboccarsi le maniche ed essere creativi. Il 2018 è stato un anno difficile per l’organizzazione a causa delle continue modifiche alle norme di sicurezza. Ma grazie all’aiuto delle decine di volontari che ogni anno ci affiancano siamo riusciti anche quest’estate a dare a Genova e alla Liguria ciò che si meritano: una notte di musica e allegria in totale libertà”.