Stati Generali dell’Occupazione, nel 2018 “piccola” crescita. Sindacati: “Non è la svolta, lavoro spesso precario”

Genova. Si sono tenuit oggi a Palazzo Ducale gli Stati generali sull’occupazione in Liguria, con la partecipazione del presidente della Regione Giovanni Toti, degli assessori alla formazione Ilaria Cavo, al lavoro Gianni Berrino, allo sviluppo economico Andrea Benveduti, alle politiche sociali Sonia Viale e all’agricoltura Stefano Mai.

Presente anche il sindaco di Genova, Marco Bucci, che ha fatto un primo bilancio dopo poco più di un anno dall’inizio del suo mandato: “La situazione è ancora complessa, ma i posti di lavoro ci sono. Secondo i dati Inps al 31 marzo ci sono 4500 posti in più rispetto allo scorso anno. Il trend è in crescita, come in Italia, dove sale il Pil. Ci sono indicatori che dicono che ci stiamo muovendo verso la crescita ma non dobbiamo perdere la corsa. Smettere di lavorare adesso sarebbe una tragedia”.

Numeri in crescita sui quali concordano anche i sindacati che vedono, però, la situazione sotto un altro punto di vista. “Che l’occupazione torni a crescere dopo 7 trimestri negativi è un buon segnale – spiega il segretario regionale della Cgil, Federico Vesigna – e speriamo che il dato si consolidi nel tempo. Teniamo però presente che il confronto è con il primo trimestre dello scorso anno che si era chiuso in modo disastroso, con – 20mila occupati. L’aumento di quest’anno, quindi, non recupera la perdita dello scorso”.

Difficile parlare di svolta, spiegano, anche dal punto di vista della qualità dell’occupazione che, in questo caso, è spesso precaria. Il problema resta anche quello dei tempi, come sottolinea il segretario della Uil, Mario Ghini che ricorda come sia stato perso un anno. “Noi stiamo ancora scontando i dati fortemente negativi dello scorso anno – sottolinea – c’è tanta strada da fare e mi auguro che dalla regione possano arrivate proposte innovative che possano dare slancio e sviluppo all’occupazione”.

Un percorso che, ovviamente deve essere condiviso tra tutti. “Non si pensi di fare questa cosa senza il coinvolgimento delle parti sociali – conclude Luca Maestripieti, segretario della Cisl – se si pensa di calare provvedimenti dall’alto, senza confronto tra chi rappresenta il lavoro e le imprese, difficilmente potremo fare tanta strada”.