Sporting Club Quinto, ecco il centroboa di spessore: Bojan Paunovic

Genova. Lo Sporting Club Quinto annuncia il secondo innesto in vista del prossimo campionato di Serie A1. Dopo l’olandese Robin Lindhout, vestirà il biancorosso anche Bojan Paunovic, centroboa montenegrino classe 1990.

Alto 1,88 metri per 117 chili, Paunovic è cresciuto nel VK Primorac, mentre dal 2013 al 2016 ha giocato in Germania, nell’Hannover, conseguendo ottimi risultati: per tre volte la sua formazione si è classificata al terzo posto nel campionato nazionale, giocando le qualificazioni per la Champions League e i quarti di finale della Len Cup. Dopo un’esperienza in Francia con il Pays d’Aix (quinto posto nel campionato, terzo nella coppa nazionale e secondo turno di qualificazione della Coppa Len), nell’ultima stagione ha giocato nuovamente in Montenegro, con la calottina del Vk Primorac Kotor, anche in questo caso disputando le coppe europee.

“Eravamo alla ricerca di un primo centroboa di spessore, che ci potesse dare garanzie sulla linea dei due metri – commenta il direttore sportivo biancorosso Lorenzo Marino -. Lo abbiamo trovato: non è stato facile convincerlo e strapparlo anche in questo caso ad un’agguerrita concorrenza, ma ne siamo molto soddisfatti. Il nostro mercato, comunque, va avanti“.