Sopraelevata in tilt, traffico bloccato in direzione Ponente, code in Autostrada

Genova. Un veicolo in avaria, unito al traffico tipico di quest’ora, ha provocato un maxi ingorgo sulla strada Aldo Moro. La sopraelevata di Genova è al momento bloccata già all’imbocco della Foce. Le ripercussioni sono anche sulle vie limitrofe agli imbocchi.

Difficoltà anche per chi in questo momento è in autostrada. Il sito Autostrade.it segnala coda sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 133.6 – direzione: Genova) tra Busalla e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Coda sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 0 – direzione: Genova) tra il bivio A10/A26 Trafori e bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Coda infine sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) tra Genova Est e il bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.