Genova. Torniamo alla bellissima struttura Rifugio Sherwood per la nostra rubrica quotidiana #portamiacasa. Ecco i cani che vi presentiamo oggi: Sirio e Black. Entrambi si affidano vaccinati e chippati, il primo anche sterilizzato.

Sirio è un simil bretoncino di taglia media, di circa 11 anni. Anni fa è stato trovato vagante sulle spiagge della riviera ligure. Una signora è rimasta colpita da lui e ha deciso di mantenerlo al rifugio Sherwood sperando che Sirio non si trovasse più a vagare in solitudine ma, a camminare al fianco di un compagno umano che si voglia prendere cura di lui per sempre.

Foto 2 di 2



Qualcuno potrebbe scoraggiarsi di fronte all’adozione di un cane non più giovanissimo, eppure Sirio ha ancora uno stile di vita dinamico, un atteggiamento vivace e tanto amore da offrire. Ama le passeggiate nel bosco del Rifugio, dove rimane fedelmente al fianco dei volontari che lo accompagnano; cerca sempre la compagnia, il contatto e le coccole. Si trova al rifugio da ormai tre anni e mezzo ma noi e Sirio speriamo ancora che da qualche parte ci sia una famiglia per lui, che sia anche disposta a dargli qualche biscottino, perché lui, da buon golosone, li adora. Spesso si è trovato a fare da dog sitter ai cuccioli ospiti al rifugio e da intrattenitore per le cagnoline femmine.

Non ama invece i cani maschi. È un cane ordinato e pulito: tiene perfettamente il suo box. Insomma, sarebbe un ottimo compagno da divano con cui rannicchiarsi sotto una copertina a guardare un film e con cui passeggiare per prati e boschi fianco a fianco. Il nome Sirio indica una stella luminosa ma per splendere ancora di più Sirio ha bisogno di voi, di una famiglia che lo porti via dal suo box dove inizia a essere stanco di stare, lasciatevi quindi penetrare dai suoi occhioni dolci e venite a conoscerlo!

Black è un meticcio di media taglia di circa nove anni, nonostante non li dimostri affatto. Proviene da una perrera spagnola dove era in lista soppressione. Alcune volontarie si sono innamorate di lui e hanno deciso di riscattarlo e così nel 2013 è giunto a Sherwood. Black non ha un carattere semplicissimo, per questo motivo il suo compagno umano ideale è una persona con esperienza e tanta consapevolezza. Con le persone è dolce e coccoloso, ma bisogna imparare a conoscere e gestire la sua possessività e territorialità, come molti volontari già fanno.

Ama giocare e rincorrere la pallina e sgranocchiare i legnetti che incontra girovagando per il bosco del Rifugio, dove rimane sempre accanto a chi lo accompagna godendosi il più possibile la compagnia umana. Con i cani maschi non va d’accordo, mentre esce volentieri con le femmine.

Black, dopo essere scampato alla soppressione e aver attraversato vari Stati, spera ne sia valsa la pena. Confida che ci sia qualcuno che si innamori della sua fierezza da cui trapela un animo dolce e giocherellone. E’ un cane che, se conquistato, dona tutta la sua lealtà al suo punto di riferimento, rendendo questo orgoglioso di lui.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento per conoscere gli ospiti del rifugio Sherwood, chiamate il numero 3497182222; vi aspettiamo presso il Rifugio Sherwood – NoiRandagi Onlus, Via Bavari 37 R. Mail: info@noirandagi.it