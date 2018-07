Genova. Da tempo erano tenuti sotto osservazione e alla fine, gli agenti della squadra mobile della polizia di Genova, li hanno arrestati proprio in flagranza di reato. Si tratta di un 20enne torinese, Davide Giallombardo, della sua compagna Olha Stelmah, cittadina ucraina di 24 anni, e Lorenzo Lazaj, 20enne italiano di origini albanesi.

I tre si fingevano operatori del gas per svaligiare case di persone anziane, tra Genova e Torino. La polizia di stato di Genova, coordinata dalla procura, dopo un attento monitoraggio dei tre soggetti, li ha sorpresi sabato mattina nell’abitazione di una coppia di pensionati nel quartiere di San Fruttuoso.

Foto 2 di 2



Avevano una tecnica collaudata: i due ragazzi entravano in casa, la giovane faceva da palo. Poi mentre il Giallombardo distraeva le vittime fingendo la lettura del contatore e l’analisi delle bollette, il complice si introduceva nelle stanze prelevando oggetti preziosi, nell’occasione tre anelli e una collana. Ottenuto il bottino, i due si ricongiungevano con la giovane sul pianerottolo, allontanandosi in tutta fretta per raggiungere altre case.

Ed è proprio mentre stavano suonare ai citofoni dei vari portoni che i ladri sono stati bloccati dai poliziotti, che li avevano seguiti e osservati per tutto l’arco della mattinata. Trovati in possesso dei beni appena sottratti, i malviventi sono stati accompagnati in questura e sottoposti a perquisizione.

L’attività ha consentito il rinvenimento di altra refurtiva, parte della quale è risultata proveniente da un furto commesso a Genova due giorni prima, con identiche modalità; pertanto i tre giovani sono stati altresì denunciati a piede libero per i reati di furto e ricettazione.

Il pm Federico Manotti che coordina le indagini ha richiesto al gip del tribunale la convalida degli arresti e la custodia cautelare in carcere nei confronti dei tre indagati. Proseguono le indagini su altra refurtiva rinvenuta, le cui immagini saranno pubblicate sul sito www.poliziadistato.it.