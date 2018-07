Sestri Levante, torna la barcarolata. Storia, tradizione marinara e spettacolo

Genova. Mare, fuoco, musica e, soprattutto, tradizione. Torna domenica 29 luglio (ore 21.15) la Barcarolata, storica sfilata di barche a Sestri Levante, organizzata dalla Lega Navale in collaborazione con Flying Donkeys, Comune di Sestri Levante – assessorato alla Cultura e Manifestazioni, Maria Elisa Bixio – e Mediaterraneo Servizi. Presenterà la manifestazione il comico genovese Enzo Paci. La serata si concluderà con i fuochi d’artificio (23.45) e con un’inedita e suggestiva sorpresa musicale.

“Come ogni edizione” dice il presidente della Lega Navale Matias Civitella “sfileranno sulla Baia del Silenzio tante imbarcazioni, ovviamente addobbate a festa”. Tra gli eventi estivi più seguiti della Bimare, la Barcarolata “è nata negli anni Sessanta” afferma Matias Civitella “diventando nel tempo un grande appuntamento con la tradizione marinara della Riviera”. A presentare la serata sarà Enzo Paci, che coinvolgerà il pubblico con la sua simpatia.

“E’ un onore poter partecipare – afferma il comico genovese – a una manifestazione così importante per il nostro territorio, non vedo l’ora di ammirare la creatività nel decorare le diverse imbarcazioni. In un’epoca dove si fa certo virtù della memoria storica” aggiunge il comico “mantenere una tradizione come la Barcarolata risulta fondamentale nel trasmettere la propria cultura di generazione in generazione”. A differenza delle edizioni precedenti, i premi saranno sedici. Il primo premio sarà di 1000€, il secondo di 800€, il terzo di 600€, il quarto di 450€, il quinto di 350€. Il sesto premio, di 200€, sarà offerto dalle attività commerciali del Civ Caruggi di Sestri Levante. I classificati dal settimo al sedicesimo posto, riceveranno un premio di 150€.

Il primo assaggio dell’atmosfera della Barcarolata sarà venerdì 27 luglio con “Tango in Baia”, evento durante il quale si ballerà a piedi nudi sulla sabbia, tra musiche tradizionali e moderne. Domenica 29, dalle 19, L’Aisa Liguria Onlus organizza “Paella e Sangria”, in piazza Matteotti. Alla Barcarolata sono ammesse tutte le imbarcazioni a remi e a motore addobbate nello spirito della manifestazione. In caso di condizioni meteo avverse, la manifestazione sarà rinviata al 5 agosto.