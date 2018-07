Sestri Levante, malore durante il bagno, uomo muore annegato. Ancora ignota l’identità

Sestri Levante. Tragedia del mare a Sestri Levante: un uomo di circa 65 anni, è morto a seguito di un malore avuto durante il bagno in mare. Ancora ignote le generalità

In tarda mattinata, i bagnini della spiaggia libera attrezzata Nuova Pm sono intervenuti richiamati dai turisti che hanno visto il corpo in acqua. Dopo i primi tentativi effettuati con un defibrillatore, i medici del 118 hanno optato per la corsa verso l’ospedale di Lavagna, doe però si è potuto solamente constatare la morte per annegamento.

Visto non stati trovati documenti dell’uomo, al momento non sono ancora note le generalità della vittima.