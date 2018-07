Sestri Levante: gatto intrappolato nel motore di un’auto liberato dai vigili del fuoco

Sestri Levante. Il miagolio proveniente dal vano motore di un’auto ha messo in allarme chi passava da via Dante, a Sestri Levante ieri sera, intorno alle 22.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare il felino, che si era nascosto in una zona molto pericolosa, nel caso l’auto venisse messa in moto ignorando che ci sia un “ospite”: Il surriscaldamento del motore potrebbe risultare fatale.

Missione compiuta dopo circa mezz’ora di lavoro: il gatto è stato consegnato a una signora che si occupa di randagi e che cercherà di capire se l’animale sia scappato da qualche giardino o appartamento.