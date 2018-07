Sestri Levante aderisce al manifesto dei sindaci contro il gioco d’azzardo

Sestri Levante. La giunta comunale di Sestri Levante ha approvato nel corso della seduta di lunedì 25 giugno l’adesione al “manifesto dei sindaci” per sostenere la legalità e contrastare il gioco d’azzardo. Si tratta di un progetto inserito nell’ambito della partnership tra l’associazione Borghi Autentici

d’Italia e la scuola delle buone pratiche, promossa da Lega autonomie Lombardia e Terre di Mezzo.

Il protocollo ha l’obiettivo di aiutare i Comuni nell’utilizzo di tutti gli strumenti possibili di contrasto al gioco d’azzardo, anche attraverso lo scambio di buone pratiche con altre città italiane e l’aggiornamento sulle iniziative intraprese, sui risultati raggiunti e sulle criticità riscontrate e l’attivazione di campagne d’informazione per i cittadini per prevenire le conseguenze individualmente e socialmente nocive del gioco d’azzardo.

“I dati 2017 confermano la grande e preoccupante diffusione del gioco d’azzardo in Italia – dice la sindaco Valentina Ghio – tra i doveri di una Amministrazione c’è anche quello mettere in campo gli strumenti a propria disposizione per la tutela della salute e del benessere dei cittadini: l’adesione al Manifesto è il nostro impegno per sollecitare e indirizzare strumenti legislativi a favore delle persone. Nello stesso tempo l’adesione conferma la nostra volontà di promuovere sul territorio attività di formazione, informazione e prevenzione contro i rischi del gioco d’azzardo, attraverso il coinvolgimento di parrocchie, scuole, associazioni, volontari, polizia locale e forze dell’ordine per far conoscere e comprendere la portata e le conseguenze del gioco d’azzardo”.

Il lancio del manifesto, avvenuto nel gennaio del 2013, ha generato molteplici attività formative e informative presso le popolazioni, nonché la promozione di una legge di iniziativa popolare finalizzata a regolamentare il gioco d’azzardo sul territorio nazionale.