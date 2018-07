Sentenza Foggia: l’Entella non ci sta e presenta reclamo

A Chiavari c’è aria di bufera. La Virtus Entella infatti non accetta il verdetto del Tribunale Federale Nazionale relativa al deferimento del Foggia. La Procura Federale infatti aveva richiesto la retrocessione per i pugliesi, il che avrebbe consentito ai biancocelesti di evitare la retrocessione effettiva in Lega Pro.

Si legge infatti sul sito della società chiavarese: “La società non condivide in alcun modo tale pronuncia, ma prova anche rabbia e profondo rammarico perché si è persa una importante occasione per fare davvero pulizia nel calcio e restituire giustizia e certezza ad un movimento che ne ha assolutamente bisogno.

Infatti, l’impianto accusatorio (sono inflitte 51 giornate di squalifica e 10 anni e 2 mesi di inibizione, oltre alle ammende) della Procura Federale, è stato integralmente accolto. Così come è accertato che il Foggia Calcio si è finanziato, per due stagioni, grazie a proventi derivanti da attività illecite, ma, nonostante ciò, la pena irrogata è stata la penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nel campionato di Serie B 2018-2019, laddove, nell’appena terminato torneo cadetto, il Foggia Calcio ha sopravanzato la Virtus Entella di soli 14 punti.

Ne consegue che, ove la sanzione fosse stata inflitta nel campionato 2017-2018, il Foggia Calcio sarebbe retrocesso e la Virtus Entella avrebbe mantenuto il titolo sportivo per la partecipazione al campionato di Serie B 2018/2019.

Poiché la sentenza, non ha speso una sola parola sulle ragioni di siffatta sorprendente, a tacer d’altro, scelta di differire alla prossima stagione la esecuzione della penalizzazione, tra l’altro ponendosi in assoluta ed insanabile antitesi con la univoca giurisprudenza dal 2005 (caso Genoa – Venezia) in poi, passando per le celeberrime decisioni del caso Calciopoli, la Virtus Entella comunica che proporrà immediato reclamo avanti alla Corte Federale d’Appello.”.

Intanto Giuseppe De Luca ha salutato Chiavari ed ha fatto le valigie per la Romania dove giocherà con il Cluj. La società romena ha acquisito le prestazioni dell’attaccante classe ’91 con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.