Sedki Akkari passa alla Sestrese

Genova. “La F.S. Sestrese Calcio 1919 è lieta di annunciare che Sedki Akkari è ufficialmente un nuovo giocatore verde stellato. La firma ufficializza un accordo verbale reso noto nelle scorse settimane”.

“Il presidente Sciortino, il dg D’Acierno, il ds Catania, i mister Schiazza e Zamana e tutta la società danno il benvenuto a Sedki”.

Il tesseramento di Akkari, già giocatore della Sestrese nelle giovanili e residente a Sestri, si aggiunge agli acquisti di Raso, Madaio, Ansaldo, Cafferata e Sattin.

“Siamo molto contenti dell’arrivo di Akkari e dei giocatori precitati- dice il ds Andrea Catania – siamo convinti di essere competitivi nella stagione del nostro centenario”.

“Oggi è un giorno importante -afferma Akkari – torno ad indossare la gloriosa maglia della Sestrese, dopo l’accordo verbale, non ho mai avuto nessun dubbio sul fatto di venire a Sestri, perchè, per me, la parola data, è sacra. Non vedo l’ora di iniziare, ringrazio società e mister per la fiducia e sono pronto, insieme ai miei compagni, a disputare un’annata impoprtante”.